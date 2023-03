Bagnaia, campeón del mundo, domina en los test de Portimao

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) marcó este sábado el mejor tiempo en la primera de las dos jornadas de los últimos entrenamientos de pretemporada del equipos de MotoGP en el Autódromo Internacional del Algarve, en portimao (Portugal), antes del comienzo del Mundial, dentro de dos semanas en este mismo escenario.



'Pecco' Bagnaia, actual campeón mundial de MotoGP, marcó un tiempo de 1:38.771 para superar por 234 milésimas de segundo al segundo en la tabla, su compatriota Luca Marini (Ducati/Money VR46 Racing Team); y por 254 al tercero, el español Maverick Viñales (Aprilia Racing).



Además, Bagnaia, que acabó por delante de un Marini que fue el más rápido durante gran parte del día, superó por más de un segundo a su nuevo compañero de equipo y compatriota, Enea Bastianini, que acabó en el decimoséptimo puesto. Los dos presentaron la aerodinámica actualizada. El español Jorge Martín (Prima Pramac Racing), décimo al terminar el día, montó un chasis diferente, informa la web del Mundial.

Con Marini segundo, su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, se situó séptimo, mientras que, de los pilotos del Gresini Racing MotoGP, el recién llegado a Ducati Álex Márquez fue cuarto, y con Fabio di Giannantonio noveno. Éste sufrió una caída y fue trasladado al hospital para someterse a más revisiones.



Los pilotos del RNF MotoGP Team, Miguel Oliveira y Raúl Fernández, siguieron con su proceso de adaptación y familiarización con la Aprilia 2022. El portugués también recibió pequeñas piezas por parte de Aprilia, como las que montó en la rueda delantera, y fue sexto, un puesto por detrás del español. Otro español, Aleix Espargaró (Aprilia Racing), terminó undécimo.



Los dos pilotos del Repsol Honda Team, los españoles Marc Márquez y Joan Mir, rodaron con el chasis que probaron en Sepang, aunque con una versión actualizada. El primero fue decimonoveno en la tabla de tiempos después de dar un total de 78 vueltas, mientras que el segundo fue decimocuarto.



En cuanto a los pilotos de LCR Honda, Alex Rins terminó el día como la Honda más rápida al ser undécimo.

