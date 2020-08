Aron Canet manda en Moto2

El piloto español Arón Canet (Speed Up) ha conseguido la 'pole position' este sábado en la categoría de Moto2 del Gran Premio de Estiria, que se disputa este domingo en el circuito Red Bull Ring en Spielberg (Austria), mientras que su compatriota Jorge Martín y el japonés Tetsuta Nagashima fueron segundo y tercero, respectivamente.

