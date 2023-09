Aragón vuelve a un Mundial 2024 de MotoGP que tendrá 22 Grandes Premios

La organización del Mundial de motociclismo ha desvelado este miércoles el calendario provisional del campeonato de MotoGP 2024, que sube de 20 a 22 Grandes Premios en un total de 18 países y que afrontará la "mayor temporada" de toda su historia.

El calendario de 2024 también mantiene su carácter regionalizado, con carreras agrupadas geográficamente y a lo largo de rutas que permiten una mayor eficiencia a medida que el transporte de mercancías y personal atraviesa el mundo. Serán 11 carreras antes de la pausa estival y otras 11 carreras después. A diferencia del presente Mundial 2023, que se inició en Portugal, MotoGP 2024 empezará a dar gas en el Gran Premio de Catar, en el Circuito Internacional de Lusail.

22 stops around the world! ??#MotoGP2024 is on the horizon! ?? pic.twitter.com/CwN2pWy5Xk