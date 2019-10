Alonso López: "En la lluvia he podido desenvolverme con soltura"

Sergio García Dols: "Creo que mañana podemos seguir progresando"

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha señalado tras finalizar 26º después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia que, pese a estar lejos de la cabeza, ha tenido buenas sensaciones en una FP1 con trazado mojado.

"El día ha ido cambiando mucho. Por la mañana hemos salido con neumáticos de lluvia. En esas condiciones he podido desenvolverme con soltura, a pesar de tener una caída al final de la tanda", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

López aseguró que la FP2 fue más complicada. "Por la tarde ha sido más complicado y, de momento, no he podido clasificarme para la Q2. Trabajaré con el equipo el resto del día estudiando cómo mejorar mi pilotaje", apuntó.

Además, el piloto español se mostró algo preocupado por la meteorología del trazado australiano. "Iremos viendo cómo se va desarrollando el fin de semana porque aquí tan pronto llueve, como hace sol", remarcó.

Por su parte, su compañero Sergio García Dols cree que podrá seguir "progresando" y subir posiciones, tras finalizar 22º este viernes. "Las sensaciones de este viernes han resultado muy positivas, ya que hemos podido rodar en mojado y sobre seco. La primera tanda ha ido muy bien", indicó el 'rookie'.

Sobre la FP2, el castellonense no vio el momento de atacar una buena vuelta rápida. "En la segunda, sobre seco, hemos buscado mantener un buen ritmo y seguir rebajando mis tiempos, pero al final no he encontrado el momento idóneo para lograr una vuelta más rápida", lamentó.