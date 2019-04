Alonso López: "Liderar la carrera es una sensación espectacular"

El piloto español Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha descrito como "una sensación espectacular" haber liderado por momentos la carrera en la categoría de Moto3 durante el Gran Premio de Las Américas, donde ha finalizado octavo y con la vuelta rápida en su buchaca.

"Ha sido una carrera extraña porque apenas habíamos rodado sobre seco. En el 'warm up' hemos hecho un buen trabajo y mantenido un rápido ritmo, lo que también me ha ayudado en la carrera. He mantenido la posición en la salida, pero he podido ganar posiciones y liderar la carrera, que es una sensación espectacular", dijo López en declaraciones facilitadas por su escudería.

"Después estaba alcanzando a Migno y a Canet, pero a la vez teníamos un grupo detrás que nos iba cogiendo a nosotros. He tenido mala suerte por un toque con Masià, saliendo a la recta, y ahí he perdido varias posiciones que después no he podido recuperar", añadió el piloto madrileño.

"Poco a poco, vamos demostrando que estamos ahí, cogiendo mucha experiencia y madurez, y esto es muy importante. Ahora llega Jerez, que es uno de mis circuitos preferidos", concluyó López después de la tercera cita del Campeonato del Mundo de motociclismo.