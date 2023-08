Àlex Márquez logra su primera victoria en MotoGP en el circuito de Silverstone

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ganó este sábado la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña, novena cita del Mundial de motociclismo, mientras que el italiano Marco Bezzecchi (Ducati) malgastó su inicio desde la 'pole position' y concluyó segundo pese a una embestida suya en la recta de meta definitiva.

En una carrera declarada oficialmente en seco por los comisarios del Circuito de Silverstone, la película cambió totalmente en comparación con lo que habían vivido los pilotos horas antes en la sesión calificatoria. Del diluvio matutino se pasó a la tregua en el cielo inglés, lo que aprovechó Márquez para llevarse el triunfo.

Todos los pilotos arrancaron con neumático medio delantero y con neumático medio trasero de lluvia, fiando la mayoría de sus opciones a completar bien la primera de las 10 vueltas programadas. Destacó el mal desempeño del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), actual líder del Mundial, que había sufrido una caída durante la Q2 matinal.

With that gold medal...@alexmarquez73 is the 11th different rider to stand on the #TissotSprint podium! ??#BritishGP ???? pic.twitter.com/IsQFJ4W1qt