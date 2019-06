Àlex Márquez: "Iré a por la vuelta rápida que me asegure la Q2"

Xavi Vierge: "Hemos ido de menos a más y en la FP2 he ganado mucho en confianza"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado estar "contento" tras lograr el noveno mejor tiempo de la jornada en Assen, tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, y ha añadido que irá raudo a por la Q2 este sábado.

"Mañana por la mañana iremos a por la vuelta rápida que nos asegure el pase directo a la Q2. Soy optimista y confío en mi ritmo, pero hemos de seguir trabajando duro para estar bien preparados para la carrera", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

De todos modos, la novena posición ya le mete virtualmente en esa Q2, si bien hay mucha igualdad entre una veintena de pilotos. "Estoy contento con el día de hoy. Venía preparado para una primera jornada complicada ya que aquí en Assen siempre cuesta algo más encontrar un buen ritmo y conseguir que todo fluya, y cuesta más hacer una buena vuelta rápida", explicó.

"Creo que en general estamos bastante bien de ritmo. Por la tarde hemos dado un paso importante en la dirección correcta, pero tenemos que mejorar más los ajustes traseros para ganar confianza", aportó en este sentido el actual líder de Moto2, que acumula tres victorias consecutivas.

Por su parte, Xavi Vierge finalizó decimosexto en un "buen día" para él. "Hemos ido de menos a más y nos hemos centrado en trabajar en el ritmo de carrera. Me siento bien con la moto y en la FP2 he ganado mucho en confianza. Me siento fuerte en términos de ritmo y creo que tengo margen de mejora", aseguró.

"Tenemos que seguir progresando y apretar un poco más para cerrar una buena vuelta rápida. El objetivo de mañana será conseguir el acceso directo a la Q2", manifestó el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.