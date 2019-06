Àlex Márquez: "Hay que mantener la paciencia y no dejar de sumar"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) cree que pese a haber enlazado dos victorias en Le Mans y Mugello y llegar al Gran Premio de Catalunya con confianza, debe "mantener la paciencia" y sumar de cara al objetivo de lograr el liderato en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Sólo estamos ante la séptima carrera así que hay que mantener la paciencia y no dejar de sumar. Hace unas semanas hicimos aquí un test del que obtuvimos una buena base para esta carrera, aunque, como hará bastante calor, tendremos que buscar algunos ajustes extra de puesta a punto", comentó en declaraciones facilitadas este martes por el equipo.

Márquez recordó que estará en 'casa' y que es una cita "especial". "Por suerte es una pista que se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje y en la que he ganado tanto en Moto2 como en Moto3", celebró el de Cervera.

"Aparte de que me gusta y se me da bien, aquí siempre cuento con el apoyo de la afición. Es una motivación extra y un plus muy importante, pero será muy clave saber gestionar los nervios aquí", reconoció el catalán.

Tras enlazar las victorias en los Grandes Premios de Francia e Italia, lograr el triunfo en Catalunya le daría el liderato y confirmaría su buen estado de forma. "Llegamos a este Gran Premio después de dos victorias consecutivas y en una muy buena dinámica, que al fin y al cabo es lo más importante porque el campeonato es muy largo", relativizó.