Àlex Márquez: "Argentina me trae buenos recuerdos que intentaré repetir"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado que el Circuito de Termas de Río Hondo le trae "buenos recuerdos", por su podio en 2014, que intentará "repetir" este fin de semana en la segunda cita del Mundial.

"Creo que es un circuito que se me da bien y en el que me siento a gusto. En 2014 en Moto3 conseguí hacer podio después de una gran remontada así que me trae buenos recuerdos que intentaré repetir", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez llega a Argentina tras acabar séptimo en Catar, después de salir desde la novena posición de parrilla y enfrentarse a problemas con el agarre trasero.

"Hemos analizado la información obtenida en Catar y estamos muy motivados para afrontar este segundo Gran Premio del año. Estamos preparados y con muchas ganas así que, si nos mantenemos concentrados, podemos hacer un buen resultado", auguró.

Para ello es importante mantenerse "sereno". "El primer objetivo será acabar la carrera pero la verdad es que soy optimista de cara a Argentina", manifestó.

En 2018 Alex Márquez acabó la carrera quinto saliendo desde la octava posición de parrilla. Es el mejor resultado conseguido en territorio Argentino en Moto2.