Aleix Espargaró, Dixon y Foggia lideran los libres en Mugello

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) en MotoGP, el británico Jake Dixon (Kalex) en Moto2 y el italiano Dennis Foggia (Honda) en Moto3 fueron los más rápidos tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Mugello.

La categorína reina dejó una temprana exhibición de Aleix Espargaró, que celebró su renovación (como la de su compañero Maverick Viñales) con Aprilia hasta 2024 con un tiempazo de 1:45.891 para dominar y asustar al escuadrón de Ducati, que coparon de la segunda a la sexta plaza.

El indomable Aleix Espargaró dejó atrás a Francesco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Luca Marini y Enea Bastianini, todos ellos a lomos de Ducatis oficiales o satélites, siendo 'Pecco' Bagnaia el único que se quedó cerca del catalán, a 49 milésimas de segundo. El tercero del viernes, Miller, estuvo ya a más de 4 décimas.

El australiano, como Bagnaia y como Zarco, llegaron a estar al frente de la clasificación virtual combinada hasta que Espargaró, a falta de 2:30 minutos para el cierre de la FP2, se puso al frente.

Y ya no hubo cambios en una sesión accidentada, con salidas de pista y dos caídas para Zarco, que estrenaba por los suelos (y provocando una bandera roja) los nuevos colores en el Prima Pramac Racing. Séptimo, tras todas esas Ducati, fue Brad Binder (KTM), con el líder del Mundial Fabio Quartararo (Yamaha) noveno y Pol Espargaró (Honda), décimo.

Muy lejos la primera KTM, la primera Yamaha y la primera Honda. Demasiado, con Marc Márquez sufriendo para ser duodécimo. Y salvo que el ritmo de carrera pueda ser mejor que el ritmo marcado a una vuelta, todo apunta a que en Mugello serán las Ducati, y la Aprilia del de Granollers, las que se peleen por el triunfo y el podio.

SORPRESA EN MOTO2 Y FOGGIA LIDERA EN CASA EN MOTO3

Las categorías de Moto2 y Moto3 fueron peculiares, cuanto menos, y se vieron mejores tiempos en la primera tanda que en la segunda. En la categoría intermedia, además, hubo sorpresa al ser el más rápido, gracias al crono de la FP1, el británico Jake Dixon.

Superó con un tiempo de 1:53.459 en más de tres décimas a los españoles Augusto Fernández y Arón Canet, que cerraron la primera jornada del fin de semana en Mugello con el segundo y tercer mejor tiempo, aunque sin mejorar tampoco sus registros matutinos. Canet, tercero en el Mundial, empezó mucho mejor que Ai Ogura, segundo, y el líder Celestino Vietti, que fueron 17º y 12º respectivamente.

En Moto3, el italiano Dennis Foggia (Honda) también hizo valer su crono matinal, siendo el único en bajar a 1:56 en el trazado italiano, mientras que Jaume Masià (KTM) fue segundo en la combinada tras ser el mejor de la FP2, con el británico John McPhee (Husqvarna) tercero y el español Sergio García Dols (GasGas), líder del Mundial, finalizó séptimo.