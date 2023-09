Acosta consigue en la India la sexta victoria de la temporada

El español Pedro Acosta (Kalex) sumó su sexta victoria de la temporada, la segunda consecutiva tras San Marino, y lo hizo como a él le gusta, en solitario, para ser más líder de la categoría con su victoria en el Gran Premio de la India de Moto2 disputado en el circuito "Buddh International".



Acosta aventajó en más de dos segundos a su rival más directo en el campeonato, el italiano Tony Arbolino (Kalex), con el estadounidense Joe Roberts (Kalex), tercero. El "Tiburón" del Puerto de Mazarrón suma 236 puntos, por los 197 de su rival más directo, Tony Arbolino.



Pedro Acosta intentó meterse por el interior en la salida para superar a Jake Dixon, pero el británico supo aguantar la presión inicial en la complicada primera curva, en la que se produjo una multitudinaria caída.

Antes de concluir la primera vuelta el italiano Tony Arbolino (Kalex), que salía séptimo, consiguió ponerse líder, seguido por Dixon y Acosta, pero Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja al no haber podido despejar los comisarios de pista todas las motos que se vieron involucradas en la caída.



El italiano Celestino Vietti (Kalex), se vio involucrado en esa caída de la primera curva, en la que también se vieron afectados los españoles Marcos Ramírez (Kalex) y Jeremy Alcoba (Kalex), además de Somkiat Chantra (Kalex) y Taiga Haga (Kalex). Vietti fue el más perjudicado al no poder volver a salir por quedar su moto muy dañada.



La carrera de Moto2, prevista inicialmente a 19 vueltas, se vio reducida en una vuelta antes del comienzo de la misma por las fuertes condiciones atmosféricas y, tras la bandera roja que tuvo que mostrar Dirección de Carrera perdió otras seis vueltas para verse reducida a escasamente doce giros, lo que dejaba poco margen para los errores a todos los pilotos.

La segunda salida se realizó con el mismo orden de la primera, al no haberse completado ni un solo giro y en la misma no pudo estar tampoco el japonés Taiga Hada, mientras que Jeremy Alcoba fue penalizado con una "vuelta larga" por "conducción irresponsable", al ser quien provocó el accidente inicial.



Alcoba falló a la hora de cumplir la sanción y fue nuevamente penalizado, en esta ocasión con una doble "vuelta larga", lo que le dejó sin opciones de pelear por estar en las posiciones de puntos.



En esta ocasión Dixon se encontró por el interior de la primera curva al español Alonso López (Boscoscuro) y ambos se tuvieron que esquivar, momento que aprovechó Sergio García Dols (Kalex) para situarse líder, aunque le duró poco la posición al verse superado por el líder del mundial, Pedro Acosta (Kalex).



Por detrás, se fueron por los suelos en esa vuelta inicial el español Arón Canet (Kalex), que se llevó por delante al japonés Ai Ogura (Kalex) y el británico Sam Lowes (Kalex), en tanto que el tailandés Somkiat Chantra se tenía que retirar con problemas mecánicos en su moto, probablemente por no estar bien reparada tras su primera caída.

Acosta comenzó a tirar con fuerza con el circuito despejado por delante de él y, enseguida, cogió unos metros de ventaja sobre Arbolino, García Dols, el estadounidense Joe Roberts, el español Alonso López o Jake Dixon.



López y Dixon se vieron involucrados en un accidente al tocarse en la curva cuatro, al calcular mal el español a la hora de pasarlo por el interior, golpeando con su moto en el hombro al británico, que, aunque inicialmente se dolió del impacto, acabó recuperando su moto para seguir en carrera. Sin embargo, una vuelta después se iba por los suelos en la curva doce.



Por delante, Pedro Acosta supo aprovechar su oportunidad y, con el tirón inicial que protagonizó, logró abrir un hueco de casi dos segundos en apenas cuatro vueltas respecto a Tony Arbolino, que se destacó de la pareja formada por Sergio García Dols y Joe Roberts y ya con un grupo principal encabezado por el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex), a otros dos segundos.



A seis vuelta del final, Pedro Acosta tenía 2,2 segundos sobre Arbolino y éste 1,8 respecto a Sergio García Dols y Joe Roberts, al que no se notaba demasiado "cómodo", tras el español y protagonizaba varios "sustos".



La victoria de Pedro Acosta, una vez más, iba a resultar inapelable, por delante de Arbolino y Joe Roberts, sin que Sergio García Dols pudiese aguantar los ataques finales del estadounidense, con varios adelantamientos entre ellos en la última vuelta, pero con ventaja para el estadounidense.



La cuarta plaza fue para el también español Manuel González (Kalex), por delante de Zonta Van der Gooerbergh y el surafricano Darryn Binder (Kalex).



Marcos Ramírez logró la novena posición, con Fermín Aldeguer (Boscoscuro), por delante de Izan Guevara (Kalex) y Albert Arenas (Kalex), quien a pesar de salir entre los últimos consiguió entrar en los puntos. Borja Gómez (Kalex), en su última carrera en Moto2, fue decimonoveno.