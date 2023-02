La suiza Lena Bühler se convierte en la primera piloto de la nueva Fórmula 1 femenina

La suiza Lena Bühler se convirtió este jueves en la primera piloto anunciada en competir en la 'F1 Academy' con la confirmación de que se unirá a ART Grand Prix para la temporada inaugural de la nueva serie exclusivamente femenina de Fórmula 1.

Bühler, de 25 años, comenzó a competir en BMX a nivel internacional, antes de cambiarse al 'karting' en 2016, desde donde pasó a debutar ya con un monoplaza en el Campeonato de España de Fórmula 4, donde consiguió finalizar seis veces en el 'Top 10'.

BREAKING: Lena Buhler takes the first of fifteen spots on the F1 Academy grid! ??



The Swiss driver will compete for @ARTGP ?#F1Academypic.twitter.com/Rrtht3UIxM