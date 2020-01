Ricky Brabec logra la corona en motos y rompe un dominio de 19 años de KTM

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) ganó este viernes el Dakar en motos, seguido en la segunda posición del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que firmó su mejor actuación en ocho participaciones en el rally más duro del mundo, y en la tercera del australiano Toby Price (KTM).

El primer Dakar en la carrera de Brabec es también el primero de Honda en 31 años en el rally y el primero en 19 años que no gana una de las motos oficiales de su competencia austríaca KTM.

El estadounidense terminó segundo la duodécima y última etapa, cuyo ganador fue el chileno Nacho Cornejo (Honda) al hacer el tiempo más rápido en el último tramo cronometrado del rally, de 167 kilómetros, completado con un epílogo de exhibición de 13 kilómetros antes de pasar por el podio de meta.

The moment @RallyTeamHRC and ���� have been waiting for - @rickyB357 climbs on the #Dakar2020 podium as he writes history! pic.twitter.com/v1vLnKGlIw