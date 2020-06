El Dakar 2021 tendrá un recorrido aún más duro y una nueva categoría para coches anteriores al 2000

El Rally Dakar 2021 se disputará del 3 al 15 de enero en Arabia Saudí, como en la pasada edición, pero mostrará nuevas zonas del país árabe en la búsqueda de un recorrido en bucle, inédito en muchas de sus especiales y más duro si cabe, con la novedad de un 'Dakar Classic' para coches anteriores al 2000 que compitieron en ediciones pasadas.

El director del Rally Dakar, David Castera, presentó virtualmente las grandes novedades de la que será la 43ª edición del considerado como rally más duro del mundo. Para evitar problemas añadidos a los equipos y pilotos, el recorrido será circular, en bucle, con salida y llegada en Jeddah.

Pese a discurrir por buena parte de la Arabia Saudí descubierta por el Rally Dakar en 2020, la organización (ASO) aseguró que habrá especiales "cien por cien inéditas" en una ruta que tendrá un único día de descanso, en la localidad de Ha'il.

�� The 3rd Chapter began with immense deserts and incredible landscapes. Re-live the best bits from the start of the adventure in a new continent! �� #Dakar2021 pic.twitter.com/OukLOCjGlY

Además, tras las pruebas realizadas en 2020, en esta ocasión se distribuirá el 'road-book' (ruta con especificaciones técnicas) a los pilotos justo antes de la especial, 10 minutos antes de empezar, en todas las etapas. Otros cambios adoptados en el reglamento buscarán reducir la velocidad de los vehículos y, de forma general, perfeccionar las condiciones de seguridad de los competidores.

Las alertas sonoras al acercarse a ciertas dificultades, la definición de 'slow zones' (zonas lentas), la reducción del número de neumáticos para las motos o la obligación de llevar chalecos con airbag integrado --en motos y quads-- servirán, entre otros, para reducir los riesgos.

Otra de las novedades será la creación del 'Dakar Classic', una carrera de regularidad con vehículos de los años 1980 y 1990 para rendir homenaje a la leyenda del rally. En una competición paralela, coches y camiones participantes en el raid antes del año 2000 lucharán por ser el mejor 'vintage'.

�� Here it is! The #Dakar2021 route!

The new route, which is more technical and more varied, challenges the competitors to take on the dunes from the first to the last day �� �� pic.twitter.com/5KpH4GTRIA