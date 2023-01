Carlos Sainz se deja medio Dakar en una etapa recortada por el mal tiempo

La tercera etapa del Rally Dakar, entre Al Ula y Hail, en Arabia Saudí, con 447 de especial y 221 de enlaces, ha quedado suspendida por las condiciones meteorológicas y, en el caso de los coches, se validarán los tiempos del kilómetro 378, en el que el español Carlos Sainz (Audi) cedía 35:23 respecto a catarí Nasser Al-Attiyah, lo que le lleva a perder la primera plaza de la general.

"El deterioro de las condiciones meteorológicas no permite a la organización garantizar la seguridad de los competidores en las mejores condiciones", informó la organización del Dakar.

?? Weather update: Halt of the car race at CP3



Worsening weather conditions no longer allow the organization to guarantee the safety of the competitors, so the crews of the car and truck categories will be stopped at CP3 (km 377). #Dakar2023pic.twitter.com/wXAvRulcFS