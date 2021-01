Al-Attiyah se impone en otra gran etapa de Carlos Sainz; victoria de Cornejo en motos y proeza de Price

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) le recortó 3 minutos al francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) en la octava etapa del Rally Dakar, en la que se impuso con un margen de 52 segundos sobre el español Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW).

Apenas 4 minutos y 50 segundos separan a Nasser Al-Attiyah del primer lugar de la general de coches tras firmar su cuarta victoria de etapa -además del prólogo- en esta edición del Rally Dakar.

En total, lleva 40 triunfos en el rally más duro del mundo.

�� That's 4️⃣0️⃣ victories for @AlAttiyahN in the Dakar! He has already won 5️⃣ times in this #Dakar2021 . �� https://t.co/lDud2yVRlG

El catarí batió por 52 segundos a Carlos Sainz en la octava de doce etapas, con 334 kilómetros de enlace y 375 de especial desde Sakaka hasta Neom, y mantiene vivas sus opciones de triunfar en Arabia Saudí.

Stéphane Peterhansel entró tercero, a 3:03 del ganador del día.

En la general, el trece veces ganador del Rally Dakar le saca 4:50 a Al-Attiyah y 38:55 a Sainz, el defensor del título en la categoría de coches.

La terna de favoritos ya piensa en la novena etapa, con 109 kilómetros de enlace y 465 de especial.

Este bucle, en Neom, comenzará a los pies del mar Rojo. Las pistas rápidas y muy arenosas harán de esta especial una de las más exigentes en esta edición del Rally Dakar, que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudí.

El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) le ha sacado 1 minuto y 5 segundos al australiano Toby Price (KTM) en la meta de la octava etapa del Rally Dakar, con lo que refuerza su liderato en la general de motos.

Con su victoria en la octava etapa, la primera para él en esta edición del Rally Dakar, Cornejo ha consolidado su primera posición en la general, con +1:06 sobre Toby Price.

El piloto de Honda, subcampeón de la quinta etapa, venía de ser segundo también en la primera parte de la etapa maratón, que hoy ha completado con una demostración de su ambición entre Sakaka y Neom, a través de 334 kilómetros de enlace y 375 de especial.

Cornejo tiene por delante otras cuatro etapas para soñar con el triunfo final en el rally más duro del mundo. El año pasado, en el estreno de Arabia Saudí como sede del Rally Dakar, terminó en cuarta posición, con dos victorias de etapa.

En esta edición, el chileno está confirmando su jerarquía. Le saca actualmente 1:06 a Toby Price, ganador de la prueba en 2016 y 2019.

El británico Sam Sunderland (KTM) es tercero, a 5 minutos y 57 segundos, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) ocupa la cuarta posición, con una desventaja de 12:58 tras haber cedido hoy más de cinco minutos.

Joan Barreda, el mejor español en esta edición del Rally Dakar en la categoría de motos, cedió 5 minutos y 47 segundos con respecto al chileno José Ignacio Cornejo y, aunque gana un puesto en la general para ser quinto, acumula una desventaja de 16:05 con el líder.

❌ Xavier de Soultrait is out of the race.



He has suffered a nasty fall after 267 km of the special. The medical team have come to his aid and airlifted the rider, who had not lost consciousness, to the hospital in Tabuk for X-Rays.#Dakar2021pic.twitter.com/mzSrPsyaEC