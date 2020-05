Williams se plantea la venta de su escudería de Fórmula 1 por la crisis económica

La compañía automovilística Williams está considerando la venta del equipo de Fórmula Uno e incluso de toda la compañía entera debido a los malos resultados financieros de la empresa en el último año.

Williams anunció este viernes unas pérdidas de 13 millones de libras (unos 15 millones de euros) en el año 2019, lo que contrasta con los 12,9 millones de libras de beneficio en el año 2018.

"La junta de Williams cree que un análisis estratégico y el proceso de venta formal es lo correcto y lo más prudente para tener tiempo de considerar un amplio rango de opciones y poner al equipo de Fórmula Uno en la mejor posición para el futuro", dijo la compañía en un comunicado.

