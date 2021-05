Verstappen marca el mejor crono en los últimos libres en Montmeló; Carlos Sainz, cuarto; Alonso, undécimo

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en los terceros entrenamientos libres, rompiendo el dominio que los Mercedes tuvieron el viernes, en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) fueron cuarto y undécimo respectivamente.

Verstappen marcó el mejor crono con un tiempo de 1 minuto 17 segundos 835 centésimas, seguido del líder del Mundial Lewis Hamilton, que se quedó a 235 centésimas. Por detrás, se situaron los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que lograron un resultado muy esperanzador de cara a la calificación.

Max Verstappen grabs P1 in our final practice session prior to qualifying ��



Three teams in the top three, we're liking this ��#SpanishGP ���� #F1pic.twitter.com/JTGAyvXuVm