Verstappen logra la 'pole' por delante de Leclerc

El piloto Max Verstappen (Red Bull) logró este viernes la primera posición en la calificación del Gran Premio de Austria, prueba que se disputa al sprint y en la que el neerlandés saldrá primero en la carrera corta de este sábado, con los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz pisándole los talones.

La carrera al sprint del sábado, a 24 vueltas, la abrirá en la 'pole' un Verstappen que logró el mejor crono (1:04.984) con la bandera a cuadros ondeando, superando en el último suspiro a un Leclerc que se quedó con la miel en los labios.

Los dos Ferrari, el del monegasco y el de un Sainz que tras firmar su primera 'pole' en Silverstone volvió a brillar en calificación, se quedaron de hecho a 29 y 82 milésimas de segundos respectivamente de un Verstappen que se hizo con su 16ª 'pole' de su carrera.

QUALIFYING CLASSIFICATION



