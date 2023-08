Verstappen logra la pole en casa en una accidentada Q3

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Países Bajos, decimocuarta parada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, repitiendo así su cosecha de 2021 y 2022, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) quedaron respectivamente quinto y sexto en la parrilla de salida.

Gracias a su mejor vuelta en 1:10.567, una vez el trazado se había secado, Verstappen se hizo con la posición de privilegio en el sinuoso circuito de Zandvoort. Es particular tripleta se vivió a tenor de una Q3 con dos percances serios. Los comisarios del circuito primero sacaron la bandera roja a 8:13 de acabar, debido a un accidente del estadounidense Logan Sargeant (Williams) en la curva 2.

Después de un parón considerable mientras se procedía a retirar el monoplaza de Sargeant, de nuevo la bandera roja tuvo que ser usada. No en vano, una salida de pista del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en su caso en la curva 9, hizo que la tercera y definitiva tanda de clasificación se interrumpiera de nuevo a 4:05 de su conclusión.

A raíz de la segunda reanudación, Verstappen dio la enésima muestra de poderío para adjudicarse la 'pole' por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes). Tras la cuarta plaza del tailandés Alexander Albon (Williams), los siguientes en parrilla serán por este orden Fernando Alonso (+0.939) y Carlos Sainz (+1.187).

