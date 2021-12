Verstappen domina los primeros entrenamientos libres de Abu Dabi, y buen sexto mejor crono de Alonso

Max Verstappen consiguió el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1.

El calor registrado en la pista, de 38.8 ºC beneficia a los Red Bull. En la sesión vespertina se esperan temperaturas más frescas, con unas condiciones más parecidas a la que habrá el domingo durante la carrera, según informó Carlos Miquel desde el circuito de Yas Marina.

