Valtteri Bottas renueva con Mercedes hasta 2021: "Estoy muy orgulloso de representar a este gran equipo"

El piloto finlandés Valtteri Bottasha renovado un año su vinculación con la escudería de Fórmula 1 Mercedes y correrá con las 'flechas plateadas' en 2021, según ha anunciado su equipo este jueves.

De esta manera, Bottas competirá por quinta temporada consecutiva con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Desde su llegada en 2017, ha logrado ocho victorias y 12 poles, consiguiendo también con él 39 de sus 48 podios en la Fórmula 1. Además, ha ayudado a la escudería alemana a conquistar el Campeonato de Constructores en las últimas tres temporadas.

"Estoy muy feliz de quedarme en Mercedes en 2021 y seguir construyendo cosas sobre el éxito que ya hemos disfrutado juntos. Gracias a todos en el equipo y a la familia de Mercedes por su continuo apoyo y su confianza en mí. Estoy muy orgulloso de representar a este gran equipo y la 'estrella de tres puntas' en nuestro viaje juntos del próximo año", señaló Bottas tras el acuerdo.

El escandinavo recordó "la mejora continua" de su rendimiento que ha experimentado los últimos años. "Estoy seguro de que hoy soy más fuerte que nunca, pero siempre puedo subir el listón. Mercedes adopta la misma filosofía: siempre quiere mejorar y siempre tiene hambre de más. Desde que me enamoré de la Fórmula 1 cuando era niño, mi sueño ha sido algún día ser campeón del mundo. Estoy en la lucha por el título este año y seguir en Mercedes me coloca en la mejor posición posible para competir por él también la próxima temporada", apuntó.

