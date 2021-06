Turquía vuelve a formar parte del calendario de la Fórmula 1

El Gran Premio de Turquía, que inicialmente iba a sustituir al de Canadá y que posteriormente se cayó del mismo, ingresa de nuevo en el calendario del Mundial de Fórmula 1, según anunció este viernes la organización del campeonato.

El Gran Premio de Turquía se disputará entre el 1 y el 3 de octubre en el Istanbul Park, en las afueras de Estambul, el fin de semana inicialmente previsto para el Gran Premio de Singapur, que tuvo que renunciar hace unos meses, asimismo por motivos sanitarios derivados de la pandemia del Covid-19 a organizar la carrera nocturna que se disputa habitualmente en el circuito urbano de Marina Bay.

El Gran Premio de Turquía sehabía cancelado con anterioridad este año debido a las restricciones de viajes internacionales (fundamentalmente los vinculados al Reino Unido, una de las naciones clave en la F1), aunque los promotores del mismo habían pedido el reingreso en el calendario más adelante si esto fuera posible.

Con esto, Turquía albergará la decimoctava prueba del Mundial y será la segunda de otro tríptico (con carreras en tres fines de semana seguidos) que arrancará un fin de semana antes -el último de septiembre- con el Gran Premio de Rusia, en Sochi; y se cerrará un fin de semana después -el segundo de octubre- con el de Japón, en Suzuka.

