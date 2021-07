Sebastian Vettel intenta sorprender a Fernando Alonso, sin éxito, por su cumpleaños

La imagen del jueves en la Fórmula 1 la han protagonizado Sebastian Vettel y Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría.

En el día en que Fernando Alonso cumple 40 años, comienza la rueda de prensa para el asturiano con la felicitación del periodista que le lanza la primera pregunta. Y tras el 'Muy feliz cumpeaños', a Alonso le sobresalta un estruendo.

Seb couldn't quite get the party started during his press conference with @alo_oficial ????#HungarianGP ???? #F1pic.twitter.com/9fnHLEL2jj