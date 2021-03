Sainz y Alonso, 8º y 16º mejor tiempo respectivamente de la primera sesión en Baréin, comandada por Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión oficial de la temporada del Mundial de Fórmula 1, con Carlos Sainz (Ferrari) octavo y Fernando Alonso (Alpine) decimosexto en esta tanda matinal de libres del Gran Premio de Baréin.

