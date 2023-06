Sainz acompañará a Verstappen en primera línea; Alonso partirá desde la octava posición

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, saldrá primero este domingo, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) en el Gran Premio de España, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona).

Verstappen, de 25 años, firmó este sábado su vigésima cuarta 'pole' en la categoría reina al cubrir los 4.675 metros de la pista barcelonesa en un minuto, doce segundos y 272 milésimas, 463 menos que Sainz, que apuntará a su decimosexto podio en la categoría reina después de haber firmado su mejor calificación de la temporada, que lo permitirá salir desde el más alto puesto de parrilla que ha ocupado hasta la fecha en 'su' Gran Premio.

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá tercero este domingo, en una carrera que el otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), afrontará desde la octava plaza finalmente tras la sanción a Pierre Gasly por bloquear a Max Verstappen y a Carlos Sainz en clasificación. Gasly tendrá seis puestos de sanción.

BREAKING: Pierre Gasly has been given a six-place grid penalty for impeding Max Verstappen and Carlos Sainz during qualifying#SpanishGP#F1pic.twitter.com/JevJJhVbs8