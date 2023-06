Verstappen lidera los libres de Montmeló por delante de Alonso

El piloto neerlandés Max Verstappen fue el más rápido tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero con un Fernando Alonso que fue segundo en la segunda tanda y aviva el sueño de poder luchar por la victoria 33 en su carrera, mientras que Carlos Sainz fue séptimo.

Verstappen lideró la primera y la segunda sesión de libres de este viernes que empezó caluroso y terminó con ligera amenaza de lluvia por la tarde, con algunas ligeras gotas traídas por el viento.

Un arranque de fin de semana tranquilo, sin accidentes ni incidentes, y esa ilusión puesta por Alonso en unos Libres 2 donde se quedó a 170 milésimas del mejor crono, el del neerlandés y líder del Mundial. De momento, Red Bull empieza fuerte este GP España donde son claros favoritos para hacerse, uno u otro -Checo Pérez fue segundo y cuarto respectivamente-, con la victoria. Pero el Aston Martin de Fernando Alonso también tiene alas en este trazado catalán donde es ídolo de masas.

Fue un viernes sin banderas rojas ni incidentes, con el foco puesto en ver alguien podía inquietar a un Verstappen que pronto marcó el ritmo a seguir en ambas tandas. Y fue Alonso el que más cerca estuvo, sobre todo por la tarde cuando los pilotos fueron, en general, a la busca de un buen crono. A diferencia de los Libres 1, hubo menos pruebas y más lucha.





