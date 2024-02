Red Bull presenta el RB20 de Verstappen y 'Checo' Pérez

La escudería Red Bull, que el año pasado repitió el 'doblete' conseguido el anterior al ganar el Mundial de pilotos y el de constructores de Fórmula Uno, presentó este jueves, en su sede de Milton Keynes (Inglaterra), su nuevo monoplaza, el RB20. El que pilotarán esta temporada el neerlandés Max Verstappen -que buscará su cuarto título seguido- y el mexicano Sergio Pérez.



Verstappen, de 26 años,'arrasó' la pasada temporada, batiendo todo tipo de récords -incluyendo el suyo propio de victorias en un mismo año, elevándolo a 19- y cuenta ya 54 triunfos en la categoría reina: la tercera marca de todos los tiempos, sólo superada por los dos heptacampeones del mundo, el alemán Michael Schumacher (91) y el inglés Lewis Hamilton (plusmarquista histórico, con 103). 'Checo', nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco) y subcampeón mundial el curso pasado -en el que sumó dos éxitos para elevar a seis los que lleva festejados en la división de honor del automovilismo- podrá seguir mejorando su relación de victorias y podios al tiempo que buscará un tercer Mundial de constructores seguido al lado de 'Mad Max'.



El Mundial 2024 arrancará el primer fin de semana de marzo en Baréin, en el circuito de Sakhir; donde la próxima semana tendrán lugar los test de pretemporada, del 21 al 23 de febrero; y el monoplaza diseñado por el genial ingeniero inglés Adrian Newey -el guru de la aerodinámica- será de nuevo el coche a batir; en la que será la vigésima temporada en la categoría reina de la escudería integrada en el emporio deportivo y publicitario creado por el austriaco Dietrich Mateschitz, fallecido el año pasado.

