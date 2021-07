El padre de Max Verstappen, molesto con la sanción a Hamilton: "Podrían haberlo descalificado"

El expiloto de Fórmula Uno y padre de Max Verstappen (Red Bull), Jon Verstappen, dijo que la sanción de 10 segundos a Lewis Hamilton (Mercedes), por el accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, es “ridícula”.

“Podrían haberlo descalificado (a Hamilton). Max le dejó espacio y estaba detrás de él, no puedes adelantar entonces por dentro”, declaró Jon Verstappen al periódico más leído de Países Bajos, “De Telegraaf”.

Team Statement: Following a first lap incident at Copse Corner between Max Verstappen and Lewis Hamilton at the British Grand Prix, we can confirm that Max Verstappen walked away from his car and was immediately taken to the Silverstone Circuit Medical Centre.