Nicholas Latifi dejará Williams al terminar esta temporada

El canadiense Nicholas Latifi dejará de ser piloto de Williams al finalizar la presente temporada, cuando finaliza su contrato, informó la escudería en un comunicado. Latifi debutó en el Mundial de Fórmula Uno con Williams en el Gran Premio de Austria en 2020 y ha tomado parte en 55 pruebas, en las que ha sumado siete puntos.



Williams, que ha tiene asegurada la continuidad de Alex Albon, para el próximo año, precisa que "anunciará su alineación completa de pilotos para 2023 a su debido tiempo". Latifi dio las gracias "a todos en Williams Racing", recordó que su debut oficial se aplazó debido a la pandemia y reconoció que no ha logrado los resultados que esperaban "ha sido un viaje fantástico".

