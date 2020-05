McLaren anuncia el fichaje de Ricciardo, que deja un hueco libre en Renault

La escudería McLaren F1 ha confirmado este jueves el fichaje de Daniel Ricciardo a partir de 2021. De forma paralela a la llegada de Carlos Sainz a Ferrari, la escudería a la que todavía pertenece el piloto madrileño, ha anunciado a su sustituto para la próxima temporada.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ��



Read more ⬇️