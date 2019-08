Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari: "Veo difícil la vuelta de Alonso"

Este viernes Carlos Miquel contó, en El Partidazo de COPE, que la posible vuelta de Fernando Alonso a Ferrari se antoja difícil en palabras de su jefe de equipo Mattia Binotto.

A su vez, Marc Gené, piloto probador de la escudería italiana, analizó éste y otros temas en la previa del Gran Premio de Hungría que se celebra este fin de semana.

Sobre el hipotético regreso de Fernando Alonso a Ferrari, afirmó: "No te sabría decir. No decido yo. Para el año que viene ya están confirmados los actuales pilotos de la escudería". Aunque también reconoció que cree que su vuelta es posible aunque no sea en Ferrari.

Con respecto a Carlos Sainz, mencionó: "Es una de las sorpresas. Le veo rápido y maduro y está haciendo un año espectacular. Estar cerca del Red Bull de Gasly y por delante de su equipo del año pasado demuestra que ha tomado la elección correcta".



Y en cuanto a las palabras de Jean Todt, presidente de la FIA, en las que reconocía haber visto junto a Michael Schumacher una carrera de Fórmula 1 en su casa de Suiza, indicó: "Es una buena noticia que comunique esto, pero no sé nada, es un entorno muy cerrado".