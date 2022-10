Malestar entre los pilotos por la polémica grúa durante el paso de Gasly: "Es inaceptable"

La mayoría de los pilotos del Mundial de Fórmula Uno han reaccionado expresando su enfado por la "inaceptable" presencia en pista de una grúa durante el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del campeonato, que quedó interrumpido, con bandera roja, en la lluviosa Suzuka, donde planeó el fantasma del accidente que le acabo costando la vida al francés Jules Bianchi, que chocó contra un tractor extractor en esta pista hace ocho años.

Wtf. How’s this happened!? We lost a life in this situation years ago. We risk our lives, especially in conditions like this. We wanna race. But this… Unacceptable.

Contundentes fueron las misivas del inglés Lando Norris (McLaren) -"qué cojo... hace una grúa en pista"- y del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que escribió en una red social: "¿Cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa en pista? Perdimos a Jules (Bianchi) por ese error. ¡Lo que pasó hoy es totalmente inaceptable! ¡Espero que esta sea la última vez que veo una grúa en pista".

How can we make it clear that we never want to see a crane on track?



We lost Jules because of that mistake.



What happened today is totally unacceptable!!!!!



I hope this is the last time ever I see a crane on track!