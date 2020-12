Los Mercedes dominan el GP de Sakhir con 'pole' para Bottas; Sainz saldrá octavo

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó la pole del Gran Premio de Sakhir, penúltima cita del Mundial, por delante de su novedoso compañero George Russell, mientras que el piloto español Carlos Sainz (McLaren) saldrá octavo.

La lucha contra el crono y por la parrilla trajo la reacción de Bottas, después de sufrir el viernes en los libres y empezar a encontrarse antes de la calificación en la tercera práctica. Russell, que sustituye al campeón del Mundo, Lewis Hamilton, baja por coronavirus, se quedó a 26 milésimas. Tercero saldrá Max Verstappen, también a menos de una décima de Bottas.

