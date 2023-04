Leclerc pide respeto a los aficionados que acuden a su casa después de haberse filtrado la dirección

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc ha pedido a través de un comunicado en redes sociales que se respete su intimidad y dejen de acudir a su casa a pedirle fotografías y autógrafos.

Un comunicado que comienza de la siguiente manera: "Hola a todos. En los últimos meses, la dirección de mi casa se ha hecho pública de alguna manera, lo que ha hecho que la gente se reúna debajo de mi apartamento, me toque el timbre y me pida fotos y autógrafos"

A pesar de esta situación que está viviendo el compañero de Carlos Sainz en la escudería Ferrari, asegura que no tiene ningún problema en atender a sus seguidores, pero no lo hará a las personas que vayan debajo de su casa: "Aunque siempre me alegra estar ahí para vosotros y aprecio de verdad vuestro apoyo, os ruego que respetéis mi intimidad y os abstengáis de venir a mi casa. Me aseguraré de parar a saludaros cuando me veáis por la calle o en el circuito, pero no bajaré si venís a mi casa".

Un escrito a través de su cuenta personal de Instagram que termina de la siguiente manera antes de felicitar la Pascua a sus seguidores en este Domingo de Resurrección: "Vuestro apoyo, tanto en persona como en las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se debe cruzar".