Leclerc no se arrodillará en apoyo contra el racismo

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha anunciado que no se arrodillará en los prolegómenos del Gran Premio de Austria como gesto de apoyo contra el racismo, como pidió el británico Lewis Hamilton (Mercedes), ya que "lo que importa son los hechos y los comportamientos" en la vida diaria, y ha reiterado que no por ello está "menos comprometido que otros".

"Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo", señaló en la red social Twitter.

All 20 drivers stand united with their teams against racism and prejudice, at the same time embracing the principles of diversity, equality and inclusion, supporting Formula 1’s and FIA’s commitment.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.