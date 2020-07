Una niña de 6 años diseña el casco que utilizará Lando Norris en el GP de Gran Bretaña

El británico Lando Norris utilizará este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno un casco diseñado por Eva, una niña de seis años que resultó ganadora de entre todos los participantes en un concurso de ideas.

A través de sus redes sociales, Lando Norris desveló este jueves el casco que utilizará en el circuito de Silverstone, al que llega como cuarto clasificado del Mundial de pilotos gracias a su buen hacer con su McLaren. En el dibujo se ve sobre un fondo blanco el nombre del piloto en color azul y naranja y su monoplaza.





My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR