Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi repetirán como pareja de Alfa Romeo en 2020

El equipo Alfa Romeo ha confirmado este lunes que el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi continuarán formando pareja de pilotos en el próximo Mundial de Fórmula 1.

La continuidad de Raikkonen ya era segura y Alfa Romeo anunció también la de Giovinazzi, que se encuentra disputando su primera temporada en la Fórmula 1. Pese a que el italiano solo ha logrado cuatro puntos, por los 31 de su compañero, el equipo le ha dado otra oportunidad.

"Hemos aprendido mucho este año y estoy seguro de que podemos dar un gran paso adelante la próxima temporada. Ya no seré un novato, así que no habrá excusas para mí. Quiero ser competitivo desde el comienzo del campeonato y devolver la confianza que el equipo ha demostrado en mí", deseó el piloto en un comunicado.

Por su parte, el máximo responsable del equipo, Frédéric Vasseur, destacó el rendimiento "prometedor" de Giovinazzi y le mostró su apoyo para que "libere todo su potencial". "Antonio se ha convertido en un piloto muy rápido, a pesar de que tiene un punto de referencia tan duro como Kimi, y esperamos que se desarrolle aún más a medida que coge experiencia", confió.

