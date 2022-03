Hamilton: "De momento, no creo que vayamos a competir por las victorias"

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) cree que no competirán "por victorias" en el inicio del Mundial de Fórmula 1, asegurando que actualmente "no" son "los más rápidos" y que la gente "podría sorprenderse" cuando comience el campeonato la próxima semana en el Gran Premio de Baréin.

"Es demasiado pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el Mundial, pero por el momento no creo que compitamos por victorias. Estoy seguro de que todos pueden darse cuenta de que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull, y luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima", señaló durante el último test de pretemporada en Baréin, donde en una semana arrancará la temporada de Fórmula 1.

El piloto inglés, de 37 años, ve difícil conquistar su octavo título, ya que el monoplaza es "muy diferente al del año pasado". "No está tan bien", dijo. "Tenemos retos mucho más grandes y no son cambios de una semana. Tardarán un poco más. Me han dicho que tenemos que encontrar una cantidad considerable de ritmo", advirtió.

A pesar de todo, Hamilton considera que hay "potencial dentro del coche" para lograr cosas. "Solo tenemos que aprender a extraerlo y arreglar los problemas, que es lo que estamos haciendo. Pero tenemos obstáculos que superar. La próxima semana obtendremos una mejor muestra de nuestro ritmo, pero la gente podría sorprenderse. Nos dicen que estamos decepcionando, pero este año es un poco diferente", subrayó.