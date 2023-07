Hamilton marca el ritmo en los últimos libres en Hungaroring

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, fue el más rápido este sábado en el último libre para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el octavo y el noveno tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus veinte vueltas, Hamilton cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 811 milésimas, 250 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder destacado del Mundial- y con 263 de ventaja sobre el compañero de éste, el mexicano Sergio Pérez, segundo en el campeonato, a 99 puntos y que, al igual que los anteriores, dio el mejor de sus 25 giros con el neumático de compuesto blando.

?? FP3 CLASSIFICATION ??



Lewis Hamilton tops FP3, with the Red Bull Racing duo behind in P2 and P3! #HungarianGP#F1pic.twitter.com/YgXwx5rjNP