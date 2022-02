Haas desvela su monoplaza para la próxima temporada de Fórmula 1

El equipo Haas presentó su monoplaza de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1, el VF-22, séptimo coche de los Banbury y el primero bajo la nueva normativa que simplifica al máximo la aerodinámica, para aumentar el número de adelantamientos y el espectáculo en la pista.

La escudería estadounidense, que contará con la misma alineación de pilotos, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, presentó el aspecto de su monoplaza para la nueva Fórmula 1 con unas imágenes virtuales.

Sin embargo, para ver al VF-22 rodar en la pista habrá que esperar hasta el próximo 23 de febrero, según comunicó Motorsport en su página oficial.

El germano, hijo del siete veces campeón del mundo Michael, cumplirá su segunda temporada en la máxima categoría de la F1, tratará de seguir su aprendizaje en el deporte del automovilismo. Su compañero de pista, el ruso Mazepin, tiene la intención de hacer cambiar de opinión al paddok, después de las pobres actuaciones en su año de debut, aunque se notó mejoría en los grandes premios finales.

Launching the new era of Formula 1 cars



