La Fórmula 1 firma el 'Pacto de la Concordia' hasta 2025

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles que los diez equipos de la competición han firmado ya el 'Pacto de la Concordia' hasta el año 2025, un acuerdo que regirá la F1 durante el próximo lustro y que trata de garantizar la convivencia de todos los equipos, así como el reparto económico.

Los equipos Ferrari, Williams y McLaren confirmaron su adhesión al acuerdo colectivo el martes y, un día después, la propia competición anunció que también han estampado su firma en el documento los otros siete equipos: Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point, Alpha Tauri, Alfa Romeo y Haas.

BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1pic.twitter.com/NNDyVzBWtE