Fórmula 1.- Fernando Alonso: "Vamos a intentar la 33 cada semana aunque sea imposible"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró que intentarán buscar su victoria número 33 en el Mundial en cada Gran Premio aunque sea "imposible", ya que es una "motivación" para todo el equipo y perseguir esta meta puede tener premio en forma de otro podio, con seis de momento para el asturiano.

"En Mónaco estuvimos muy cerca y en Canadá también, pero creo que habrá más oportunidades pese a que, siendo realistas, en Red Bull están por encima. La 33 se ha instalado en el equipo y vamos a intentarlo cada fin de semana, aunque sea imposible", aseguró el piloto en 'Fabricando la 33', una entrevista exclusiva en DAZN.

Alonso añadió que la victoria 33 es una "motivación para todo el equipo". "No creo que por desearlo más vaya a llegar y tampoco creo que haya una posibilidad real de conseguirlo este año, pero siempre habrá alguna carrera que pueda pasar", alegó.

"Cada cosa que hago en la vida es porque pienso que voy a ganar. Si voy a jugar un partido de tenis o fútbol y creo que mi rival es mejor que yo o me va a ganar, no voy. En el motor es lo mismo, y creo en este equipo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar ganar, pero pienso que lo vamos a hacer en un futuro", manifestó.

Además, la filosofía en Aston Martin es "buscar la excelencia" en todo. "Para marcar la diferencia y tener un poco más de prestaciones que todos tus rivales necesitas buscar algo más. Y me gusta ser la sombra de los ingenieros y estar en todo, ver todos los detalles del coche y que todo está funcionando y hacer de policía para que todo el mundo esté trabajando. Me gusta estar encima de ellos y que todos trabajemos hasta la última hora", apuntó.

En 'Fabricando la 33', Alonso valoró la inversión de Aston Martin para el desarrollo de un coche que aspira a ser campeón. "En los hornos se introduce el carbono en fibras envasadas al vacío y salen las piezas ya fabricadas. Antes solo se podían hacer piezas pequeñas, ahora mismo entraría todo el suelo o incluso el chasis entero. Hemos pasado de encargárselo a terceros a poder hacerlo en casa y esto es un reflejo de la inversión y la apuesta que se está haciendo", señaló el asturiano.

También destacó la importancia de la labor del piloto en el proceso de elaboración y evolución del coche. "Hay muchas piezas que salen del piloto, ya que, aunque no la idea física pero sí la espiritual, han salido de tu boca. Cuando funcionan te sientes muy orgulloso", se sinceró.

Por último, el piloto comentó el 'boom' de las redes sociales. "Vivimos en un mundo digital y sería un error no sumarse. Hay que tener sentido del humor y reírte de ti mismo. Tengo mucha suerte del cariño que recibo. Y hay mucha gente que me para por la calle y me da las gracias y se me olvida si les habré hecho algún favor. Pero me las dan por esas mañanas madrugando para ver Australia, por llevarme en verano al chiringuito para ver las carreras. Siempre me ha sorprendido y me ha chocado", manifestó.