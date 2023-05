Fórmula 1.- Carlos Sainz: "Red Bull ha dado con la tecla y a los demás nos toca espabilar"

"Siento un poco de rabia por no ser capaces de ponerle más salsa a las carreras"

El karting del piloto acogió la presentación en Madrid del mejorado GP España de F1

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que Red Bull está siendo el "claro dominador" del Mundial y que en Maranello trabajan al cien por cien, ingenieros y pilotos, para reducir el "déficit" con la escudería que sigue liderando con solvencia el campeonato y que ha dado "con la tecla" en este arranque de campeonato.

"Red Bull es claro dominador y nos pone a todos las cosas muy difíciles y estamos intentando diagnosticar el problema principal, cómo llevar el coche y cómo ponerlo a punto para reducir ese déficit que tenemos todos. Mi cabeza está centrada en dónde está ese medicamento, estamos intentando hacer todo lo posible", aseguró en la presentación del GP España de F1 en Madrid, en su karting.

En este sentido, resumió que Red Bull "dio con la tecla". "Mira que en los últimos años se ha intentado hacer unas reglas más restrictivas. Tenemos techos presupuestarios, tenemos una relación muy definida. Y algunos ingenieros encuentran algo que los demás no y luego el resto copian. Últimamente Red Bull ha dado con la tecla y ahora nos toca a los demás espabilar, por así decirlo", reconoció.

A nivel personal, siente algo de "rabia" por no poder plantar cara a Red Bull. "Me siento un privilegiado por estar viviendo el momento más dulce de la F1 hasta ahora y ver cómo crece a nivel mundial. Lo disfruto pero también estoy con un poco de rabia de que estando la F1 en un momento tan dulce haya un equipo tan dominador y que no seamos capaces todos de ponerle un poquito más de salsa a las carreras", se sinceró.

El español comentó que en Ferrari faltan por entender "muchas cosas". "Cada fin de semana tachamos una cosa, vemos si algo funciona y lo intentamos aplicar en lo siguiente. Está toda la fábrica aplicada, se está dando el cien por cien en Maranello, con la fábrica volcada para intentar corregirlo lo antes posible", manifestó.

"Y nosotros los pilotos pues estamos con sesiones exhaustivas de simulador, reuniones con ingenieros, intentando poner todos el 100% de nosotros para corregirlo para todos esos 'tiffosi' y afición española que quiere que esté un poquito más arriba con Ferrari y llegar a ese gran premio de España en una mejor posición", añadió.

"El principal reto va a ser seguir mejorando y encontrando la razón por la que a veces en carrera no vamos del todo bien. Iremos a Imola y a Mónaco, el GP de casa para el equipo y el de casa para Charles, y luego vendrá el de España donde es posible que se traiga alguna mejora para dar un paso adelante. Me gustaría que fuera el mejor Gran Premio, delante de la afición", apeló.

Y es que Sainz reconoció que el Gran Premio de España "siempre está guardado" en su cabeza, y que tiene ganas de estar en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Vengo de Miami, primero tenemos Imola y Mónaco, pero Barcelona siempre está rondando en mi cabeza. Es un GP tan especial que es en el que más piensas", explicó.

En Montmeló estará acompañado de la Grada Carlos Sainz, que vendió todas las localidades en 8 minutos "No hay mejor prueba que esos 8 minutos para demostrar las ganas que hay de GP España y ganas de venir a vernos. Es una sensación tan especial y diferente, sabiendo que hay más de 100.000 personas apoyándote, es tan fuera de lo normal, que es difícil de describirlo. Son carreras que las voy a ir guardando en la memoria", aseguró.

Sobre su carrera, con casi diez años en la F1, aseguró que le parece "increíble" que haya pasado tanto tiempo. "Han sido años buenos para mí y ha habido progresión y mejora en todos los sentidos. Ir al tercer Gran Premio de España con Ferrari es algo muy especial. He intentado convertirme en mejor piloto, atleta y persona y estoy más preparado que nunca para competir en casa", señaló.

Por su parte, el director del Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaría, presentó en Madrid esta 33ª edición del GP España de F1. "Serán 33 Grandes Premios seguidos, Carlos no había ni nacido. Es un orgullo dirigir este circuito y estar con el GP España. Hemos ido evolucionando todos, la F1 y nosotros, conjuntamente y de la mano. Lo que era una carrera se ha transformado en un espectáculo, sin olvidar la parte deportiva", manifestó.

"Quedan unas últimas entradas de visibilidad reducida, que son las últimas en salir. Tenemos muchas ganas de recibir a todos los aficionados en un GP con novedades, como el cambio del 'layout' del circuito, usando el trazado original sin la 'chicane', aumentando la barrera de protección. Y en esta semana estamos implementando, a la entrada de recta en la bajada nueva, una valla de protección para el público", explicó.