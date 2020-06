La Fórmula 1 baraja disputar dos carreras más en Europa y una doble visita a Sochi

Liberty Media quiere un Mundial de Fórmula 1 lo más largo posible y por eso sigue trabajando en incorporar carreras a un plan que ya cuenta con ocho carreras y que arrancará el 5 julio en el circuito Red Bull Ring de Spielberg con el GP de Austria. A la doble cita en el país alpino se unirán las de Hungría, Gran Bretaña (también dos veces), España, Bélgica e Italia.

F1 plans to run two more races in Europe before moving overseas. Mugello, Imola & Hockenheim among the cadidates. A Sochi double-header is also under consideration. More about the latest plans ->



AMuS (in German): https://t.co/L4WU8umYxC