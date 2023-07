Fórmula 1/GP Gran Bretaña.- Sainz: "Hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren iban más rápido que nosotros"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) afirmó este domingo, después de acabar décimo en el Gran Premio de Gran Bretaña, que tanto él como su equipo habían "visto rápidamente" que "los Mercedes y los McLaren iban más rápido" que sus bólidos durante esta undécima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Ha pasado un poco de todo, ¿no? Al principio de carrera yo creo que no ha ido mal, obviamente hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren iban más rápido que nosotros hoy", resumió Sainz, tras el Gran Premio sobre el Circuito de Silverstone, ante los micrófonos de DAZN.

"Pero he podido extender bien el 'stint' de la media para poder ir rápido con la 'hard'. Venía muy rápido con la rueda dura y ha salido un 'safety car', que prácticamente ha condicionado mi carrera porque he tenido que hacer la resalida con la rueda dura contra todos los coches con ruedas medias y blandas. Y bueno, me he defendido como he podido, pero al final no ha podido ser", lamentó el piloto madrileño.

Sainz añadió que, "si hubiese entrado a poner una 'soft'" en su cambio de neumáticos, "hubiese salido décimo y hubiese sido muy difícil pasar a esos dos coches". "Así que es lo que hay. Quizás sin el 'safety' hubiésemos acabado igual o podría haber pasado a Charles porque venía mucho más rápido", elucubró.

Por último, el conductor madrileño admitió que "el ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento". "Hoy había dos o tres curvas que con el viento sufríamos: la 4, la 7... Pero bueno, sabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo", reiteró Sainz.