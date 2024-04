Fórmula 1/GP China.- Carlos Sainz: "Espero que en carrera vayamos mejor que a una vuelta"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá séptimo en el Gran Premio de China, ha reconocido que no están yendo "muy rápido" este fin de semana, y espera que en carrera puedan ir "mejor que a una vuelta", además de confesar que se ha llevado "un buen susto" con su accidente en la Q2.

"El problema es que no parece que vayamos muy rápido este fin de semana. Es un circuito que nos está costando bastante. Hace bastante que no éramos séptimos, así que hay que trabajar, pero mañana no va a ser fácil. Espero que en carrera vayamos mejor que a una vuelta", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

El madrileño, quinto en la carrera al esprint de este mismo sábado, relató también cómo fue su accidente en clasificación. "Ha sido un buen susto, pero he conseguido cambiar la dirección en la que me iba a chocar en el último momento y he chocado con un buen ángulo; eso me ha permitido no dañar la suspensión y el ala y poder salir. Ha sido un buen susto, pero luego he podido seguir y hacer una 'qualy' decente", concluyó.