Fórmula 1/GP Catar.- Fernando Alonso: "Sin tanto 'safety car', creo que hubiésemos pasado a los Ferrari"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) comentó este sábado que, "sin tanto 'safety car'" por los percances sobre el asfalto, él habría "pasado a los Ferrari" durante la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, decimoctava prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Sin tanto 'safety car', creo que hubiésemos pasado a los Ferrari, que estaban en decadencia con los neumáticos. Pero les vino bien todo eso del 'safety car' al final para sumar algún puntillo", señaló Alonso desde el circuito de Losail, ante los micrófonos de DAZN.

"Pero la carrera de verdad es mañana. Sumar hoy dos puntos, tres puntos, un punto... no cambia gran cosa. Y luego, como no sabemos cuántas paradas van a ser obligatorias mañana, teníamos que salvar neumáticos y elegimos salvar los amarillos, porque no nos fiábamos de los rojos. Había que tirar a la basura una de las dos carreras, y tiramos la de hoy", se lamentó el piloto ovetense.

De este modo, Alonso criticó cierta improvisación en la cúpula del Mundial ."Nunca es agradable que no cuenten con los pilotos en este tipo de decisiones. Pero bueno, lo veremos hoy. Van a cortar los neumáticos otra vez y decidir a cuántas paradas vamos mañana. Son cosas que no deberían pasar en Fórmula 1, pero prefiero no hablar más", se quejó.

Pese a todo, el asturiano admitió sentirse "muy optimista" para la carrera larga dominical. "El coche ha ido siempre entre los cuatro o cinco primeros en cada sesión. Como digo, en la Sprint Race sin todos los 'safety car' hubiésemos acabado otra vez cuartos o quintos", repitió.

"Así que mañana, saliendo cuartos, ojalá podamos tener un buen domingo. Es cierto que los McLaren salen sextos y décimos, y seguramente nos alcancen en algún momento de la carrera. Pero intentaremos luchar por acabar entre los cinco primeros y sumar buenos puntos", concluyó Alonso.