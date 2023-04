Ferrari decide apelar la sanción a Carlos Sainz

Fred Vasseur, nuevo jefe de la escudería Ferrari, confirmó que no se van a quedar de brazos cruzados con la sanción a Carlos Sainz y recurrirán la decisión, en una rueda de prensa en la que estaba la Cadena COPE y que duró alrededor de 40 minutos. "Hemos ejercido ya nuestro derecho a la revisión de la sanción. No entendemos que no se investigara a Sargeant que echó a De Vries o no hubiera sanción en el choque entre Gasly y Ocon. Incidentes similares al de Carlos, que sí fue penalizado", señaló Vasseur.

El equipo italiano presentará nuevas pruebas para revertir la solución. Los comisarios FIA decidirán la admisión o no del caso y, si lo admiten y prospera, Carlos podría recuperar el cuarto puestoque perdió debido a esa sanción que vio en la carrera del pasado domingo, en Australia.

En cuanto al estado anímico de Sainz, Vasseur aseguró que se encuentra bien: "Es cierto que Carlos estaba devastado después de la carrera. Pero una hora después ya estaba en un modo positivo y lo he encontrado bien esta semana que ha venido a trabajar en el simulador en Maranello. Lo que más le enfadaba era no haber tenido posibilidad de hablarlo después de la carrera y más con un gran premio que no se iba a reanudar, y que no afectaba al podio".

Para Vasseur, la carrera significó un cambio en el rendimiento del SF23. "Hemos mejorado significativamente en carrera. Vamos a mejorarlo, pero que nadie espere un coche completamente distinto desde cero. Tomaremos la misma base con el enfoque que hemos encontrado, y lo iremos mejorando a lo largo del año", aseguró el jefe de la escudería Ferrari.

Finalmente, le preguntaron por el nuevo esquema del fin de semana al sprint y confirmó el cambio para Bakú. Habrá dos calificaciones. Una para el sprint el sábado (más corta) y otra para la carrera principal el viernes. La sprint race no determinará la parrilla del domingo. "Nunca he sido muy amigo de los Libres 2 y no me molesta que se quiten. Será un formato más dinámico y todos los equipos estamos de acuerdo para cambiarlo. En el fútbol no se ven en televisión los entrenamientos", añadió Vasseur.