Fernando Alonso: "Otra vez un problema en mi coche y otra vez que nos vamos a ir con cero puntos"

Decepcionado. Así se ha mostrado Fernando Alonso cuando ha hablado con los medios tras la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de este sábado. El español salía octavo pero a la hora de ponerse la luz de verde en los semáforos del circuito del Red Bull Ring su monoplaza volvió a fallar.

"No arrancó el coche, me quedé sin batería o algo, estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó así que debe ser algo más. Otra vez un problema en mi coche, y seguramente otro fin de semana supercompetitivo y nos vamos a ir con cero puntos" ha señalado el piloto español.

"Este es uno es uno mis mejores años a nivel de competitividad, me siento muy bien, rápido y fuerte, pero no hemos tenido nada de suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos en lo que va de año", ha indicado claramente frustrado el asturiano. El piloto de Alpine saldrá último este domingo al no poder participar en la carrera al sprint.





Carlos Sainz: "Entre los dos Ferrari tenemos que intentar hacer cosas diferentes"



Mejor suerte ha tenido Sainz. El español ha acabado tercero en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. El piloto de Ferrari ha asegurado que deberán intentar hacer "algo diferente" de cara al domingo para sacar a Max Verstappen, ganador del sprint, de su zona de confort.

"Estamos los tres muy parecidos, de momento Max tiene la posición de ir primero y la ventaja del aire limpio. Tenemos qe sacarle de esa zona de confort en la que está y entre los dos intentar hacer cosas diferentes", manifestó en rueda de prensa posterior al sprint. Sainz cree que fue "divertida" esta primera carrera. "Una pena no haberle podido coger (a Leclerc) al final. Perdí algo de agarre, tuve que enfriar neumáticos y volver a encontrar mi ritmo, pero fue divertido", valoró.

El español, ganador enSilverstone, intentará sumar su segunda victoria en la F1 en Austria saliendo, precisamente, tercero —el sprint marca la parrilla del domingo—. Y afronta la carrera con la lección aprendida de saber que no debe intentar pasar a Verstappen por el exterior. "Hemos salido bien, luego he podido atacar a Max pero había poco agarre (en el exterior) y me ha hecho perder la posición con Charles. Al principio parecía que tenía más ritmo que Charles, podía pasar pero luego se me ha calentado el neumático", comentó de su intento de adelantamiento al neerlandés.

En cuanto a la lucha interna entre los dos Ferrari por la segunda plaza, reconoció que había "poco a ganar o a perder" en esa batalla. "Hablamos de un punto más o menos, y Max parecía estar en control en el liderato y no hemos perdido mucho", reiteró. "¿Pelear? Mattia y el equipo lo decidirán, no es que hayamos perdido mucho. Y Max no entraba en pánico con nuestro ritmo. Intentaremos estar más cerca al principio y al final mañana", manifestó el madrileño.